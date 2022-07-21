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Завтра в Турции собираются подписать соглашение о зерновом коридоре

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 21:21
Завтра в Турции собираются подписать соглашение о зерновом коридоре - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

Завтра, 22 июля, в Турции будет подписано соглашение о деблокаде украинских портов, сообщает турецкое госагентство Анадолу.

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В сообщении сказано, что документ о зерновом коридоре будет подписан завтра в 16:30 в Стамбуле при участии президента Турции Реджепа Эрдогана, генсека ООН Антониу Гутерриша, а также украинской и российской сторон.

  • 13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, направляемые под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования.
  • После этого США официально заявили, что в ответ не будут блокировать экспорт продуктов из России. Аналогичное решение должно быть принято на уровне ЕС.
  • По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры "достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент".

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Оксана Житнюк
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