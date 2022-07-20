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Переговоры по зерну на продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 01:30
Переговоры по зерну на продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео ТСН/Youtube)

Переговоры по возобновлению экспорта украинского зерна, которое заблокировали в портах Черного моря российские оккупанты, достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Кулеба подчеркнул, что переговоры очень сложные.

"Ведутся на очень такой серьезной вертикали: от генерального секретаря ООН до технических экспертов, сидящих и отрабатывающих детали. Есть четкое поручение президента: все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу для Украины с моря. И все это очень сложно", – пояснил министр.

Он отметил, что все, о чем уже удалось договориться, может сорваться в любой момент, и напомнил правило дипломатии – ничто не согласовано, пока все не согласовано.

"Все может сорваться в любой момент, но сейчас мы действительно на очень продвинутой стадии, и, надеемся, что Россия поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены проектом этой договоренности", – сказал глава МИД.

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  • 13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, которые будут идти под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования.
  • После этого США официально заявили, что в ответ не будут блокироваться экспорт продуктов из России. Аналогичное решение должно быть принято на уровне ЕС.
  • В интервью El Pais Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от соглашения о деблокаде морских портов.

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Наталия Медведева
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