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Подоляк о зерновом коридоре: Украина не подписывает ничего с РФ – только с Турцией и ООН

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22.07.2022, 14:30
Подоляк о зерновом коридоре: Украина не подписывает ничего с РФ – только с Турцией и ООН - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал предварительные разъяснения по поводу договора о зерновом коридоре, который сегодня должен быть подписан в Турции.

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Подоляк подчеркнул, что Украина не подписывает никаких документов с Россией.

"Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", – объяснил советник главы ОП.

Также, по его словам, никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ в украинских портах не будет, а в случае провокаций последует немедленный военный ответ.

"Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах Турции в случае возникновения такой потребности", – добавил Подоляк.

  • 13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, направляемые под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования.
  • По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры "достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент".
  • Сегодня в 16:30 в Турции может быть подписано соглашение по зерновому коридору. Украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Кубраковым уже прибыла в Стамбул. Со стороны России соглашение будет подписывать глава Минобороны РФ Шойгу.

Читайте также: МИД о зерновом коридоре: Поддержим завтра только решения с гарантиями для юга и ВСУ

Оксана Житнюк
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