Зерновое соглашение в Стамбуле со стороны Украины и России подпишут Кубраков и Шойгу

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны РФ Сергей Шойгу подпишут соглашение о разблокировании морского экспорта украинского зерна в Стамбуле. Об этом сообщают каналы CNN и TRT.

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В ведомстве Кубракова подтвердили, что министр будет представлять Украину при подписании соглашения с Россией при посредничестве Турции и ООН.

Сделка должна обеспечить безопасную транспортировку критически важного экспорта зерна из украинских портов, которые были заблокированы Россией из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Также сообщается, что Шойгу уже прибыл в Стамбул, а подписание соглашения запланировано на 16:30.

Обновлено в 14:07. В Мининфраструктуры сообщили, что украинская делегация во главе с Кубраковым прибыла в Стамбул и провела встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, направляемые под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования.

После этого США официально заявили, что в ответ не будут блокировать экспорт продуктов из России. Аналогичное решение должно быть принято на уровне ЕС.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры "достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент".

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Дмитрий Гриниченко

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