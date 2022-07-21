МИД о зерновом коридоре: Поддержим завтра только решения с гарантиями для юга и ВСУ

Украина завтра подпишет соглашение о зерновом коридоре только в том случае, если итоговый документ обеспечит гарантии безопасности югу Украину и сильные позиции ВСУ в Черном море. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Он сообщил, что завтра в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН.

По итогам переговоров, по словам Николенко, может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море.

"Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", – заявил Николенко.

Сегодня у президента Турции Реджепа Эрдогана сообщили, что документ о зерновом коридоре будет подписан завтра в 16:30 в Стамбуле при участии, генсека ООН Антониу Гутерриша, а также украинской и российской сторон.

13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, направляемые под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования.

После этого США официально заявили, что в ответ не будут блокировать экспорт продуктов из России. Аналогичное решение должно быть принято на уровне ЕС.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры "достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент".

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Оксана Житнюк

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