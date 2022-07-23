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Россия ударила "калибрами" по Одессе, две ракеты сбила ПВО, две попали в порт: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 11:33
Россия ударила
Фото: Думская

23 июля, около 11:10, армия страны-оккупанта России нанесла ракетный удар по Одессе: местные жители слышали взрывы и видели работу подразделений противовоздушной обороны ВСУ. После пуска противоракет в небе наблюдали два взрыва, но часть ракет все же долетела до цели. 

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Источники LIGA.net в городе сообщают о 7-10 взрывах. Что из этого было пусками ракет ПВО, что – перехватом ракет врага и "прилетами", неизвестно.

В местном издании Думская предположили, что "происходит самая мощная ракетная атака с первого дня войны". Эту информацию пока не подтвердили другие источники.

Позднее там уточнили, что "сообщают о двух прилетах, есть пострадавшие".

ОБНОВЛЕНО в 12:16. Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами "Калибр", две из которых сбила ПВО, еще две попали в объекты инфраструктуры порта.

Нардеп Алексей Гончаренко пишет в Telegram, что после удара – пожар в Одесском порту. Эта информация также требует проверки.

  • Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна, в основном через Одесский порт.

Евгений Пилипенко
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