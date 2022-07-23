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Зеленский об ударе России по Одессе: Именно поэтому нельзя "замораживать" войну в Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 17:40
Зеленский об ударе России по Одессе: Именно поэтому нельзя
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Россия всегда не выполняет обещания, что бы она ни говорила, поэтому в Украине не может быть "замороженной" войны. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по порту Одессе во время встречи с американскими конгрессменами в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский подчеркнул, что Россия нанесла ракетный удар по одесскому порту менее чем через сутки после подписания соглашения об экспорте украинского зерна в Турции.

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал президент.

Зеленский добавил, что именно поэтому Украина "не может быть страной, где есть замороженная война". По его словам, Украине очень нужно иметь возможность сделать шаги по деоккупации территории.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Одесса ракетный удар зерно порт ракеты армия рф
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