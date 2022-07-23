Зеленский об ударе России по Одессе: Именно поэтому нельзя "замораживать" войну в Украине

Россия всегда не выполняет обещания, что бы она ни говорила, поэтому в Украине не может быть "замороженной" войны. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по порту Одессе во время встречи с американскими конгрессменами в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский подчеркнул, что Россия нанесла ракетный удар по одесскому порту менее чем через сутки после подписания соглашения об экспорте украинского зерна в Турции.

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал президент.

Зеленский добавил, что именно поэтому Украина "не может быть страной, где есть замороженная война". По его словам, Украине очень нужно иметь возможность сделать шаги по деоккупации территории.

Читайте также: Счет идет на месяцы. Что будет с украинским зерном, если РФ нарушит "зерновое" соглашение

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.