Зеленский об ударе России по Одессе: Именно поэтому нельзя "замораживать" войну в Украине
Россия всегда не выполняет обещания, что бы она ни говорила, поэтому в Украине не может быть "замороженной" войны. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по порту Одессе во время встречи с американскими конгрессменами в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.
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Зеленский подчеркнул, что Россия нанесла ракетный удар по одесскому порту менее чем через сутки после подписания соглашения об экспорте украинского зерна в Турции.
"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал президент.
Зеленский добавил, что именно поэтому Украина "не может быть страной, где есть замороженная война". По его словам, Украине очень нужно иметь возможность сделать шаги по деоккупации территории.
- Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. Сегодня Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности. Генсек ООН "безоговорочно осудил" удары, но не Россию.
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