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ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область, россияне отказываются воевать — Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 08:07
ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область, россияне отказываются воевать — Пентагон - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины на прошлой неделе освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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В Минобороны США заявляют, что на прошлой неделе Украина вернула под контроль часть оккупированных Россией сел в Херсонской области, названия населенных пунктов не называются. 

Также представитель Пентагона заявил, что российские войска в некоторых случаях покидают свои посты и отказываются воевать в Украине.

  • 19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.
  • Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.
  • Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

Читайте также: Ведущий британский эксперт считает, что оккупанты в течение 10 дней уйдут из Херсона 

Дмитрий Гриниченко
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пентагон война Херсонская область
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