ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область, россияне отказываются воевать — Пентагон

Вооруженные Силы Украины на прошлой неделе освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

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В Минобороны США заявляют, что на прошлой неделе Украина вернула под контроль часть оккупированных Россией сел в Херсонской области, названия населенных пунктов не называются.

Также представитель Пентагона заявил, что российские войска в некоторых случаях покидают свои посты и отказываются воевать в Украине.

19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.

Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.

Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

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Дмитрий Гриниченко

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