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Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео видео

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20.07.2022, 11:02
Последствия удара по Антоновскому мосту (Фото: скриншот с видео)
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По Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне был нанесен повторный удар утром 20 июля, оккупанты показали последствия обстрела переправы. Видео с места событий опубликовали российские пропагандисты. 

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Судя по видео, после обстрела на мосту образовались воронки, однако, как заявили пропагандисты, движение на переправе сохраняется.

Россияне заявляют, что удар по мосту наносился из ракетной системы HIMARS.

Подтверждений от украинского командования нет. 

СПРАВКА. Херсон расположен на правом берегу реки, его связывают с левобережьем два моста, которые проложены за городом на востоке: Антоновский автомобильный – в 3,8 км от городской черты и Антоновский железнодорожный – еще в 6 км восточнее.

Читайте также: В Херсоне слышали взрывы в районе Антоновского моста, над переправой заметили дым — фото

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон мост через днепр
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