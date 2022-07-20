По Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне был нанесен повторный удар утром 20 июля, оккупанты показали последствия обстрела переправы. Видео с места событий опубликовали российские пропагандисты.

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Судя по видео, после обстрела на мосту образовались воронки, однако, как заявили пропагандисты, движение на переправе сохраняется.

Россияне заявляют, что удар по мосту наносился из ракетной системы HIMARS.

Подтверждений от украинского командования нет.

СПРАВКА. Херсон расположен на правом берегу реки, его связывают с левобережьем два моста, которые проложены за городом на востоке: Антоновский автомобильный – в 3,8 км от городской черты и Антоновский железнодорожный – еще в 6 км восточнее.

10 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский поручил разработать план по освобождению юга.

В оперативном командовании "Юг" говорят, что ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении.

Россия серьезно воспринимает угрозу контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге и укрепляет оборонительные позиции своей армии.

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Дмитрий Гриниченко

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