UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсоне слышали взрывы в районе Антоновского моста, над переправой заметили дым — фото

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 09:27
В Херсоне слышали взрывы в районе Антоновского моста, над переправой заметили дым — фото - Фото
Дым над Антоновским мостом в Херсоне (Фото: Telegram)

Во временно оккупированном Херсоне люди слышали взрывы в районе Антоновского моста через Днепр. Об этом LIGA.net сообщили местные жители. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Звуки взрывов в районе переправы были слышны в районе пяти утра 20 июля. 

Местные паблики сообщают, что после взрывов над мостом поднимались клубы дыма. 

По неподтвержденной информации, по мосту могли нанести удар Вооруженные Силы Украины. 

СПРАВКА. Антоновский мост — это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на правом берегу Днепра в Херсонской области. Вторая переправа расположена в Новой Каховке.

Напомним, что британская разведка считает, что контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область. 

Смотрите также: Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон мост через днепр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 