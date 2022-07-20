В Херсоне слышали взрывы в районе Антоновского моста, над переправой заметили дым — фото

Во временно оккупированном Херсоне люди слышали взрывы в районе Антоновского моста через Днепр. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.

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Звуки взрывов в районе переправы были слышны в районе пяти утра 20 июля.

Местные паблики сообщают, что после взрывов над мостом поднимались клубы дыма.

По неподтвержденной информации, по мосту могли нанести удар Вооруженные Силы Украины.

СПРАВКА. Антоновский мост — это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на правом берегу Днепра в Херсонской области. Вторая переправа расположена в Новой Каховке.

Напомним, что британская разведка считает, что контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область.

10 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский поручил разработать план по освобождению юга.

В оперативном командовании "Юг" говорят, что ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении.

Россия серьезно воспринимает угрозу контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге и укрепляет оборонительные позиции своей армии.

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Дмитрий Гриниченко

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