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Мосты через Днепр станут ключевым фактором в боях за Херсон — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 08:34
Мосты через Днепр станут ключевым фактором в боях за Херсон — разведка Британии - Фото
Антоновский мост после удара ВСУ (Фото: скриншот)

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании. 

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ВСУ 19 июля ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, нанеся боевые повреждения проезжей части переправы. Разведчики отмечают, что мост в Херсоне является ключевой уязвимой точкой российских оккупантов. 

Антоновский мост — это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на правом берегу Днепра в Херсонской области. Вторая переправа расположена в Новой Каховке. 

"В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м. Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в регионе", — заявили британцы. 

Антоновский мост и переправа в Новой Каховке (Карта: googlemaps.com)

Смотрите также: Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон британская разведка мост через днепр
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