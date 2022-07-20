Мосты через Днепр станут ключевым фактором в боях за Херсон — разведка Британии

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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ВСУ 19 июля ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, нанеся боевые повреждения проезжей части переправы. Разведчики отмечают, что мост в Херсоне является ключевой уязвимой точкой российских оккупантов.

Антоновский мост — это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на правом берегу Днепра в Херсонской области. Вторая переправа расположена в Новой Каховке.

"В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м. Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в регионе", — заявили британцы.

10 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский поручил разработать план по освобождению юга.

В оперативном командовании "Юг" говорят, что ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении.

Россия серьезно воспринимает угрозу контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге и укрепляет оборонительные позиции своей армии.

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Дмитрий Гриниченко

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