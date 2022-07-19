Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Российские оккупанты показали видео, на котором видно дыры от "прилетов" по Антоновскому мосту в пригороде Херсона. Это один из двух мостов через Днепр около захваченного россиянами областного центра.
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Пропагандистское агентство России ТАСС показало ролик, в котором видны повреждения моста. Также на видео – предатель Украины, херсонский гауляйтер врага Кирилл Стремоусов.
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Город находится на правом берегу реки, его связывают с левобережьем два моста, которые проложены за городом на востоке: Антоновский автомобильный – в 3,8 км от городской черты и Антоновский железнодорожный – еще в 6 км восточнее.
О взрывах в Херсоне около полудня сообщали местные жители в соцсетях.
Также, по непроверенным данным, раздавались взрывы и видно клубы дыма в районе западного пригорода Херсона в направлении Чернобаевки.
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Фото: соцсети
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