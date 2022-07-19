Военная помощь Запада под присмотром депутатов: Рада создала комиссию
19.07.2022, 12:45
Рустем Умеров (фото - страница политика в Facebook)
Верховная Рада создала комиссию, в задачи которой входит отслеживать целевое использование западной военной помощи. Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, который регулярно сообщает новости о работе парламента.
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"Рада создала временную следственную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения", – говорится в сообщении.
"За" голоса отдали 314 нардепов.
Председателем ВСК стал коллега Железняка по фракции партии Голос Рустем Умеров.
СПРАВКА. 9 июля конгрессмен Спартц публично запросила у президента США брифинг о "связях главы ОП Ермака с РФ". Она связала обвинения с контролем за использованием Украиной помощи США, намекала на аналогию "Украина/Афганистан", заявляла, что оружие якобы "может попасть в РФ, Сирию или Мексику". В МИД назвали заявления "циничными" и "нарративами российской пропаганды". Она отказалась назвать источники, откуда она узнала некий "компромат" на него и правительство.
- Украинские власти заверили, что контролируют западное оружие, а слухи о "другом" – российская пропаганда.
- В Госдепе заявили, что уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения. В Белом доме сказали: после пересечения границы оружие – собственность Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный заверил Пентагон, что "никакое американское оружие не попадет в руки террористов".
- ЕС также отверг обвинения против Украины: в Брюсселе заявили, что "вбросы о контрабанде оружия – пропаганда России".
- Ермак, главная "мишень" обвинений Спартц, заявил, что Украина больше всех в мире заинтересована в прозрачности получения военной помощи.
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