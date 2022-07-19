Военная помощь Запада под присмотром депутатов: Рада создала комиссию

Верховная Рада создала комиссию, в задачи которой входит отслеживать целевое использование западной военной помощи. Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, который регулярно сообщает новости о работе парламента.

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"Рада создала временную следственную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения", – говорится в сообщении.

"За" голоса отдали 314 нардепов.

Председателем ВСК стал коллега Железняка по фракции партии Голос Рустем Умеров.

СПРАВКА. 9 июля конгрессмен Спартц . 9 июля конгрессмен Спартц публично запросила у президента США брифинг о "связях главы ОП Ермака с РФ". Она связала обвинения с контролем за использованием Украиной помощи США, намекала на аналогию "Украина/Афганистан", заявляла, что оружие якобы "может попасть в РФ, Сирию или Мексику". В МИД назвали заявления "циничными " и "нарративами российской пропаганды". Она отказалась назвать источники, откуда она узнала некий "компромат" на него и правительство.

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Евгений Пилипенко

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