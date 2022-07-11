Спартц связала обвинения в адрес Ермака с контролем за использованием Украиной помощи США

Конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц связала свои обвинения против главы Офиса президента Андрея Ермака с тем, что в Конгрессе США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она даже заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии. Об этом Спартц сказала в интервью Европейской правде.

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"Я буду вам честно говорить, что и республиканцы, и демократы очень озабочены: как мы будем делать надзор, если будем тратить такие большие деньги в Украине? То есть проблема, о которой я говорю, существует на двухпартийном уровне! И вам нужно ее решать! Или если вы не можете ее решить, тогда ваш президент должен не обижаться, когда он общается с Западом", – сказала конгрессвумен.

10 июля другая конгрессвумен, но от демократов, Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, напомнила, что Украина борется за выживание государства и народа, а "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам".

На вопрос, проблема конкретно в Ермаке или в процедуре контроля за расходованием средств, Спартц ответила: "Проблема – не Ермак. В вашей стране есть проблемы, которые не решаются. И когда я спрашиваю, почему они не решаются, то наши люди мне говорят, что из-за Ермака. Потому это и поднялось".

Спартц считает, что Украина "не готовится к войне, не делает нужных вещей".

В качестве примера она привела то, что, по ее информации, кто-то в Офисе президента якобы распорядился "забрать" все местные бюджеты, "поэтому города не могут обороняться, не могут делать необходимое для обороны".

На замечание журналиста, что в Украине обороной занимаются не местные власти, а ВСУ, и даже тероборона является их частью, Спартц сказала: "Я понимаю, но города тоже".

Она заявила, что для нее важно, "чтобы то, что мы поставляем вам, шло туда, куда нужно, и ваши военные это получали". Спартц сказала, что сейчас она в этом не уверена.

"Я не буду освещать детали, потому что если я это скажу, Россия такую​​ пропаганду проведет, что у вас будут проблемы", – сказала она.

При этом представитель Конгресса отметила, что Банковая якобы не согласна с ее инициативой установления системы надзора. "Я сообщила Киеву, что я хочу увидеть, но ваша сторона с этим не согласилась. А в последний раз, когда я приехала, они даже были против того, чтобы я встречалась", – сказала она.

По словам Спартц, США не знают, что присходит с их оружием, когда оно пересекает границу.

Журналист задал уточняющий вопрос, не считает ли Спартц, что американское оружие могло пойти не на фронт, а в другие страны. "Мы не знаем, но может быть! Может быть, и в этом проблема. Оно может быть в Сирии, оно может оказаться в России", – ответила конгрессвумен.

СПРАВКА. 9 июля члена Республиканской партии Спартц . 9 июля члена Республиканской партии Спартц публично обратилась к президенту США Байдену с требованием "проверить Ермака на связи с Россией". В призыве есть обвинения в саботаже Банковой антикоррупционной реформы. Также она критикует президента Зеленского в том, что не перевел страну на военные рельсы. МИД призвал Спартц "оставить попытки заработать политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев". Скандал разделил украинцев на тех, кто поддерживает ее призыв, особенно в части проверки возможного саботажа работы САП/НАБУ , и кто говорит, что сейчас идет война на сохранение Украины вообще и подобные инциденты играют на руку врагу, стремящемуся дестабилизировать монолитное сопротивление народа.

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Вадим Ребрина

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