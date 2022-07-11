Спартц ответила на критику коллеги-демократа по Конгрессу, снова упоминала Ермака и РФ

Конгрессвумен-республиканкац Виктория Спартц продолжила упоминать имя главы Офиса президента Андрея Ермака в связи со страной-оккупантом Россией. Об этом она написала в Twitter, отвечая на критику со стороны коллеги-демократа Марси Каптур в "подыгрывании Кремлю".

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10 июля Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, напомнила, что Украина борется за выживание государства и народа, а "те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам".

СПРАВКА. 9 июля члена Республиканской партии Спартц . 9 июля члена Республиканской партии Спартц публично обратилась к президенту США Байдену с требованием "проверить Ермака на связи с Россией". В призыве есть обвинения в саботаже Банковой антикоррупционной реформы. Также она критикует президента Зеленского в том, что не перевел страну на военные рельсы. МИД призвал Спартц "оставить попытки заработать политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев". Скандал разделил украинцев на тех, кто поддерживает ее призыв, особенно в части проверки возможного саботажа работы САП/НАБУ , и кто говорит, что сейчас идет война на сохранение Украины вообще и подобные инциденты играют на руку врагу, стремящемуся дестабилизировать монолитное сопротивление народа.

По словам Спартц, прежде чем Каптур сможет предъявлять ей "свои жесткие претензии", она "хотя бы раз должна съездить в Украину и посмотреть, что происходит на местах".

"Марси, слушая бюрократов в кармане Ермака, служит ни кому иному, как Кремлю", – заявила она.

LIGA.net обратилась за комментарием к советнику главы ОП Михаилу Подоляку и замглавы Ермака Олегу Татарову (одна из основных мишеней критики Спартц) еще 9 июля, но реакции пока нет.

В июне Ермак призвал страны-союзницы признать Россию спонсором терроризма.

В ОП рабочая группа под руководством Ермака и экспосла США у РФ Макфола разрабатывает санкции против РФ и ищет лазейки, которые агрессор может использовать для того, чтобы их обходить.

Нарратив о "связях Ермака с РФ" до большого вторжения России в Украину распространяли преимущественно сторонники политических оппонентов нынешней власти.

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Евгений Пилипенко

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