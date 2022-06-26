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Ермак об ударах по Киеву: Нужно признать РФ спонсором терроризма и дать Украине ПРО

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 14:46
Ермак об ударах по Киеву: Нужно признать РФ спонсором терроризма и дать Украине ПРО - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)

Россию нужно признать страной-спонсором терроризма, а Украине дать современные системы ПРО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после ракетных ударов по Киеву 26 июня. 

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По его словам, после очередного удара России по жилому дому и детскому саду в Киеве ее необходимо как можно скорее признать государством-спонсором терроризма. 

Он отметил, что Украине также нужны современные системы противоракетной обороны, о чем идут переговоры с союзниками. 

Также Ермак заявил, что саммит G7 должен отреагировать на обстрелы Киева, призвав западных лидеров согласовать газовое эмбарго в новом санкционном пакете против РФ, отправить военные конвои для разблокировки украинских портов и предоставить Украине больше тяжелого вооружения. 

"От страны-террориста защитит оружие. И оно поможет нашей армии победить россиян на поле боя", — написал глава ОП.

Читайте также: Байден отреагировал на ракетные удары России по Киеву: Это еще одно проявление варварства 

Дмитрий Гриниченко
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