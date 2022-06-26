Ермак об ударах по Киеву: Нужно признать РФ спонсором терроризма и дать Украине ПРО
Россию нужно признать страной-спонсором терроризма, а Украине дать современные системы ПРО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после ракетных ударов по Киеву 26 июня.
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По его словам, после очередного удара России по жилому дому и детскому саду в Киеве ее необходимо как можно скорее признать государством-спонсором терроризма.
Он отметил, что Украине также нужны современные системы противоракетной обороны, о чем идут переговоры с союзниками.
Также Ермак заявил, что саммит G7 должен отреагировать на обстрелы Киева, призвав западных лидеров согласовать газовое эмбарго в новом санкционном пакете против РФ, отправить военные конвои для разблокировки украинских портов и предоставить Украине больше тяжелого вооружения.
"От страны-террориста защитит оружие. И оно поможет нашей армии победить россиян на поле боя", — написал глава ОП.
- Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева.
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря.
- Также россияне нанесли удар по Черкассам, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
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