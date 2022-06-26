РФ атаковала Киев из стратегических бомбардировщиков на Каспии. Выпустила до 6 ракет: ВСУ

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря.

"Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 из региона Каспийского моря. Они взлетают из района Астрахани", – сказал Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, эти бомбардировщики имеют на вооружении ракеты Х-101, которые могут поражать цели на расстоянии до 5500 км.

Игнат добавил, что по Киеву было выпущено от четырех до шести ракет.

"Наша ПВО сработала, часть ракет была сбита. Есть фотоподтверждение одной сбитой ракеты. Обломки других сейчас ищут", – уточнил спикер Воздушных сил.

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева.

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Роман Брыль

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