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В Черкассах раздались два громких взрыва. Глава ОВА подтвердил информацию

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 12:08
В Черкассах раздались два громких взрыва. Глава ОВА подтвердил информацию - Фото
Российская ракета (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты ударили по Черкассам, в городе были слышны два взрыва. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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По его словам, было два взрыва в районе областного центра, детали выясняются. Табурец призвал жителей оставаться в укрытиях, не публиковать фото и видео, а также не сообщать локации возможных "прилетов". 

По предварительной информации, ракеты запускались из стратегических бомбардировщиков с территории Беларуси. 

Читайте также:  Массированный ракетный удар. Россия била по Десне, вокруг Житомира, в Хмельницкой области 

Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары война Черкассы
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