В Черкассах раздались два громких взрыва. Глава ОВА подтвердил информацию

Российские оккупанты ударили по Черкассам, в городе были слышны два взрыва. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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По его словам, было два взрыва в районе областного центра, детали выясняются. Табурец призвал жителей оставаться в укрытиях, не публиковать фото и видео, а также не сообщать локации возможных "прилетов".

По предварительной информации, ракеты запускались из стратегических бомбардировщиков с территории Беларуси.

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря.

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Дмитрий Гриниченко

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