В Черкассах раздались два громких взрыва. Глава ОВА подтвердил информацию
26.06.2022, 12:08
Российская ракета (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты ударили по Черкассам, в городе были слышны два взрыва. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
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По его словам, было два взрыва в районе областного центра, детали выясняются. Табурец призвал жителей оставаться в укрытиях, не публиковать фото и видео, а также не сообщать локации возможных "прилетов".
По предварительной информации, ракеты запускались из стратегических бомбардировщиков с территории Беларуси.
- Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева.
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря.
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