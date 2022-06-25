Россия нанесла ракетные удары по Десне, взрывы в Николаеве и Житомирской области

Армия страны-оккупанта России в очередной раз нанесла ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области, где действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ. Об ударе написал в Telegram глава местной областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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"Черниговщина. 25 июня. Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем", – сообщил он в 04:46 утра.

Чаус призвал не публиковать фото и видео "прилетов". В Facebook он подтвердил, что над Черниговом пролетали ракеты.

В/ч занимает большую часть территории Десны.

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Telegram-канал беларуский OSINT-группы Беларускі Гаюн пишет, что "предположительно вылеты бомбардировщиков из РФ, потому о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было".

Схема ранее, по их словам, была следующая: российские самолеты якобы взлетали половину ночи с аэродромов РФ, входили в воздушное пространство РБ, подлетали близко к границе Украины, пускали ракеты "со стороны Наровли" – и уходили назад в Россию.

Житомирская военная администрация написала в 04:39, что в области "слышны взрывы".

В 06:19 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе "звучат взрывы".

Источники LIGA.net в Харькове также сообщают о "многочисленных взрывах" с утра.

Утром 17 мая 2022 года от ракетного удара России по "Десне" погибли 87 человек: такие данные озвучил 23 мая президент Владимир Зеленский.

Евгений Пилипенко

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