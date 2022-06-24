Резников об ударе по "вышкам Бойко": Что тут подтверждать? Горят? Горят. Все понятно

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что "вышки Бойко", по которым 20 июня был нанесен удар, использовались россиянами для размещения станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом он сказал в интервью ICTV.

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"Почему они имели такое значение? Мало того, что они воровали наш газ, мало того, что они вообще украдены у Украины в 2014 году, россияне размещали на них свои станции радиоэлектронной борьбы", – сказал Резников.

Оккупанты использовали станции РЭБ в качестве защиты для своих кораблей, чтобы украинский "Нептун" не мог их достать своими системами наведения, пояснил он.

"Вот так случилось, что сегодня (вероятно, интервью было записано раньше. – Ред.) там кто-то неудачно курил на тех вышках, и сегодня они уже не используются для той цели, которую задумали россияне", – сказал Резников.

На вопрос, может ли он официально подтвердить обстрел вышек со стороны Украины, он сказал: "А зачем? Все видят. Мир, космос... Зашли, посмотрели – они горят. Ну, горят же? Поражены? Поражены. Что тут подтверждать? Все понятно. Пусть принимают решение в Кремле, что блокада Черного моря не приведет к тому, чтобы подавить наше сопротивление".

20 июня нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что ВСУ якобы нанесли удар по буровым платформам в Черном море, захваченным Россией после оккупации Крыма. Об ударе ВСУ по буровым платформам Черноморнефтегаза сообщал и глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.

На карте NASA обнаружили признаки возгорания на месте "вышек Бойко".

Украинская сторона официально этот инцидент не комментировала.

Вадим Ребрина

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