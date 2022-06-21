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На снимках NASA обнаружили горящие "вышки Бойко" в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 00:58
На снимках NASA обнаружили горящие
"Вышки Бойко" (Фото: Википедия)

На снимках NASA обнаружили признаки возгорания на месте украинских буровых платформ в Черном море, захваченных Россией после оккупации Крыма, которые еще называют "вышки Бойко". Оккупанты сегодня сообщали об ударе ВСУ по этим буровым платформам. Об этом сообщает в своем блоге специалист по OSINT(Open Source Intelligence) HI Sutton, который специализируется на подводных лодках и подводных системах.

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OSINT-специалист отмечает, что на изображениях NASA Worldview есть фильтр для  обнаружения возгорания, которые используется для отслеживания лесных пожаров в мирное время, но во время войны также может выявлять место боевых действий. 

Фото: Twitter HI Sutton

"Фильтр обнаружения пожара на спутниковых снимках НАСА точно определяет горящую платформу", – заявил HI Sutton. 

На снимке позначены возгорание самопередвижных буровых установок "Таврида" и "Крым-1".

20 июня нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что ВСУ якобы нанесли удар по буровым платформам в Черном море. Об ударе ВСУ по буровым платформам Черноморнефтегаза сообщал и глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.

В то же время, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что удар нанесен не по "вышкам Бойко", а по платформе Таврида.

Украинская сторона еще не прокомментировала ситуацию. В оперативном командовании "Юг" LIGA.net сказали, что пока не могут ничего сообщить на этот счет – нет данных.

  • "Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость", которые были куплены при президентстве Виктора Януковича, когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко. 
  • По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели поближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".

 

Наталия Фреик
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nasa война черноморнефтегаз черное море вышки Бойко
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