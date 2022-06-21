На снимках NASA обнаружили горящие "вышки Бойко" в Черном море

На снимках NASA обнаружили признаки возгорания на месте украинских буровых платформ в Черном море, захваченных Россией после оккупации Крыма, которые еще называют "вышки Бойко". Оккупанты сегодня сообщали об ударе ВСУ по этим буровым платформам. Об этом сообщает в своем блоге специалист по OSINT(Open Source Intelligence) HI Sutton, который специализируется на подводных лодках и подводных системах.

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OSINT-специалист отмечает, что на изображениях NASA Worldview есть фильтр для обнаружения возгорания, которые используется для отслеживания лесных пожаров в мирное время, но во время войны также может выявлять место боевых действий.

"Фильтр обнаружения пожара на спутниковых снимках НАСА точно определяет горящую платформу", – заявил HI Sutton.

На снимке позначены возгорание самопередвижных буровых установок "Таврида" и "Крым-1".

20 июня нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что ВСУ якобы нанесли удар по буровым платформам в Черном море. Об ударе ВСУ по буровым платформам Черноморнефтегаза сообщал и глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.

В то же время, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что удар нанесен не по "вышкам Бойко", а по платформе Таврида.

Украинская сторона еще не прокомментировала ситуацию. В оперативном командовании "Юг" LIGA.net сказали, что пока не могут ничего сообщить на этот счет – нет данных.

"Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость", которые были куплены при президентстве Виктора Януковича, когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели поближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".

Наталия Фреик

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