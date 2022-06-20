Депутат заявил об ударе ВСУ по добывающим вышкам в Черном море. Оккупанты "подтвердили"

Депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по "вышкам Бойко" – украинским буровым платформам в Черном море, захваченным Россией после оккупации Крыма.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал с газодобычей в украинском Черном море со стороны россиян", – написал Гончаренко в Telegram, хотя перед этим он заявил, что ракетный удар был нанесен по острову Змеиный.

В оперативном командовании "Юг" LIGA.net сказали, что пока не могут ничего сообщить на этот счет – нет данных.

Но об ударе по буровым платформам Черноморнефтегаза также заявил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов. Активы украинской компании были захвачены оккупантами в 2014 году, после чего ее перерегистрировали по российскому законодательству.

Аксенов рассказал, что после обстрела удалось спастись только пяти лицам из двенадцати, трое из них – ранены.

Бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что удар нанесен не по "вышкам Бойко", а по платформе Таврида.

"Платформа "Таврида" является законной военной целью, поскольку на ней находился вооруженный российский гарнизон, была активно работающая станция радиоэлектронной борьбы и было (по отдельным источникам) развернуто российское ПВО", — подчеркнул он в Facebook

"Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость", которые были куплены при президентстве Виктора Януковича, когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко.

По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели поближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.