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Депутат заявил об ударе ВСУ по добывающим вышкам в Черном море. Оккупанты "подтвердили"

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 14:11
Депутат заявил об ударе ВСУ по добывающим вышкам в Черном море. Оккупанты
Фото: Википедия

Депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по "вышкам Бойко" – украинским буровым платформам в Черном море, захваченным Россией после оккупации Крыма.

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"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал с газодобычей в украинском Черном море со стороны россиян", – написал Гончаренко в Telegram, хотя перед этим он заявил, что ракетный удар был нанесен по острову Змеиный.

В оперативном командовании "Юг" LIGA.net сказали, что пока не могут ничего сообщить на этот счет – нет данных.

Но об ударе по буровым платформам Черноморнефтегаза также заявил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов. Активы украинской компании были захвачены оккупантами в 2014 году, после чего ее перерегистрировали по российскому законодательству.

Аксенов рассказал, что после обстрела удалось спастись только пяти лицам из двенадцати, трое из них – ранены.

Бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что удар нанесен не по "вышкам Бойко", а по платформе Таврида.

"Платформа "Таврида" является законной военной целью, поскольку на ней находился вооруженный российский гарнизон, была активно работающая станция радиоэлектронной борьбы и было (по отдельным источникам) развернуто российское ПВО", — подчеркнул он в Facebook.
  • "Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость", которые были куплены при президентстве Виктора Януковича, когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко.
  • По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели поближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".
Андрей Водяный
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война черноморнефтегаз черное море вышки Бойко
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