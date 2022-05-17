Ракетные удары по Десне: есть погибшие и много раненых – глава ОВА

Утром 17 мая российская армия нанесла ракетные удары по поселку Десна в Козелецком районе Черниговской области: есть жертвы и много раненых. Об этом рассказал в Telegram глава местной областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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"Сегодня недоброе утро на Черниговщине: враг нанес ракетные удары по поселку Десна", – сообщил он.

По данным Чауса, предварительно "есть погибшие и много раненых".

В Десне действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ, занимающий большую часть территории поселка.

"Война не закончилась, война не ушла с Черниговщины, из наших городов, потому, пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя", – добавил он.

Глава Черниговской ОВА пообещал больше информации позднее.

Евгений Пилипенко

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