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Байден отреагировал на ракетные удары России по Киеву: Это еще одно проявление варварства

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 14:25
Байден отреагировал на ракетные удары России по Киеву: Это еще одно проявление варварства - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетные удары российских оккупантов по Киеву 26 июня. Об этом он заявил на саммите G7 в Германии, сообщает Reuters.

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По его словам, удары российских ракет по Киеву ночью и рано утром стали "еще одним примером российского варварства". 

Также Байден заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Запад должен сохранять единство на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. 

Президент США отметил, что российский диктатор Владимир Путин "надеялся, что каким-то образом НАТО и G7 расколятся, но этого нет и не будет". 

Читайте также:  Массированный ракетный удар. Россия била по Десне, вокруг Житомира, в Хмельницкой области 

Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары война джо байден обстрелы киева
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