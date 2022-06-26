Байден отреагировал на ракетные удары России по Киеву: Это еще одно проявление варварства

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетные удары российских оккупантов по Киеву 26 июня. Об этом он заявил на саммите G7 в Германии, сообщает Reuters.

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По его словам, удары российских ракет по Киеву ночью и рано утром стали "еще одним примером российского варварства".

Также Байден заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Запад должен сохранять единство на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент США отметил, что российский диктатор Владимир Путин "надеялся, что каким-то образом НАТО и G7 расколятся, но этого нет и не будет".

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря.

Также россияне нанесли удар по Черкассам.

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Дмитрий Гриниченко

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