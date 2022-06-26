Байден отреагировал на ракетные удары России по Киеву: Это еще одно проявление варварства
26.06.2022, 14:25
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден отреагировал на ракетные удары российских оккупантов по Киеву 26 июня. Об этом он заявил на саммите G7 в Германии, сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, удары российских ракет по Киеву ночью и рано утром стали "еще одним примером российского варварства".
Также Байден заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Запад должен сохранять единство на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
Президент США отметил, что российский диктатор Владимир Путин "надеялся, что каким-то образом НАТО и G7 расколятся, но этого нет и не будет".
- Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева.
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, которые находились в регионе Каспийского моря.
- Также россияне нанесли удар по Черкассам.
Читайте также: Массированный ракетный удар. Россия била по Десне, вокруг Житомира, в Хмельницкой области
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии