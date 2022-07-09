У Кулебы отреагировали на призывы к "проверке Ермака": Цинизм и нарративы пропаганды РФ

Министерство иностранных дел призвало конгрессмена США Викторию Спартц "оставить попытки заработать политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев". Так в ведомстве Дмитрия Кулебы отреагировали на призывы члена Республиканской партии к президенту США Джо Байдену "проверить главу Офиса президента Андрея Ермака на связи с Россией".

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"Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения", – пишет спикер МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина благодарна США и президенту этой страны за стойкую поддержку в противодействии агрессии России, и добавил, что на этом фоне "особенно контрастируют" слова и действия Спартц.

Николенко оценил их как "нескрываемую попытку вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США".

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Представитель МИД потребовал от члена Конгресса США "прекратить подрывать" механизмы предоставления США военной помощи Украине. Он подчеркнул, что официальный Киев максимально открыто взаимодействует с союзниками и передает "исчерпывающую" информацию об использовании боевой техники.

"Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к которому, очевидно, и стремится Спартц, будет способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле", – написал Николенко.

В МИД надеются, что никакие заявления и провокации не подорвут высокий уровень доверия между президентами Владимиром Зеленским и Байденом, а также Ермаком и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, руководителями дипломатических ведомств Дмитрием Кулебой и Энтони Блинкеном, и другими чиновниками Украины и США.

В заявлении Спартц особое внимание уделается тому, что замом Ермака по правоохранительным органам по борьбе с коррупцией является Олег Татаров.

В июне Ермак призвал страны-союзницы признать Россию спонсором терроризма.

В ОП рабочая группа под руководством Ермака и экспосла США у РФ Макфола разрабатывает санкции против РФ и ищет лазейки, которые агрессор может использовать для того, чтобы их обходить. В группу входят около 50 юристов, бывших послов, членов украинского правительства и госкомпаний.

Нарратив о "связях Ермака с РФ" до большого вторжения России в Украину распространяли сторонники политических оппонентов нынешней власти.

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Евгений Пилипенко

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