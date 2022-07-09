Конгрессмен в США запросила у Байдена брифинг о якобы "связях Ермака с Россией"

Конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение к президенту США Джо Байдену с призывом проверить "предполагаемые связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. Об этом она сообщила в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спартц, первая в истории член Конгресса США, рожденная в Украине, пишет, что, "основываясь на различных разведывательных данных, действиях Ермака в Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения".

Она аргументировала обращение также "материальным участием США в этом конфликте". Потому, добавила политик, обязан быть "такой уровень строгости и подотчетности американскому народу".

Читайте также: "Этого ждет весь мир". Как провластная часть комиссии по главе САП подрывает имидж Украины

Конгрессвумен обратила внимание Байдена на то, что Ермак назначил Олега Татарова своим замом по правоохранительным органам по борьбе с коррупцией.

Она добавила, что тот более года медлил с назначением главного антикоррупционного прокурора, чем тормозил работу антикоррупционных органов, "в результате чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро перестали функционировать".

СПРАВКА. Спартц родилась в 1978 году в Черниговской области. Училась в Киевском НЭУ им. Гетьмана, в 2000-м переехала в США, где получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы. Там же и преподавала. Работала в бизнесе и госучреждениях, вплоть до должности главного чиновника по финансам Службы прокурора Индианы. Осенью 2017-го избрана в Сенат штата Индиана, в 2020-м – в Палату представителей США от 5 округа Индианы.

"Поскольку президент Зеленский очень усердно работает над созданием союзов с Западом и нашей страной, мы обязаны информировать его, если у нас могут быть какие-либо опасения по поводу ключевых людей в его окружении", – заявила Спартц.

На канале Fox News Спартц критиковала якобы "неохотную и медленную" реакцию Байдена и Зеленского на борьбу с РФ, призвала украинского президента полностью перевести страну в "режим войны", а не пытаться делать вид, словно жизнь там течет своим чередом.

LIGA.net обратилась за комментарием к Ермаку, Татарову и советнику главы ОП Подоляку.

Нарратив о "связях Ермака с РФ" до большого вторжения России в Украину распространяли сторонники политических оппонентов нынешней власти.

Читайте также: "Пропетлять не выйдет". Как конкурс на главу САП ставит под угрозу членство Украины в ЕС

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.