ЕС отверг обвинения против Украины: Вбросы о контрабанде оружия – пропаганда России

Информация о якобы "контрабанде оружия", которое Украина получает от западных союзников, является частью российской пропагандистской кампании. Об этом в интервью Укринформу сообщил спикер Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

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По его словам, любая информация от России о "контрабанде оружия" из Украины является "враньем и массированной пропагандой".

"Мы не можем говорить о НАТО, но с точки зрения ЕС российская пропаганда и дезинформация предпринимает такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от министерства обороны либо министерства иностранных дел, является такой массированной пропагандой и обычной ложью. Параллельно с ведением вооруженной агрессии против Украины, Россия начала интенсивную кампанию дезинформации, направленную против Украины, против ЕС и НАТО, пытаясь оправдать свою преступную атаку на Украину, ввести в заблуждение общественное мнение по всему миру и манипулировать фактами с начала этой агрессии", — заявил Стано.

Он отметил, что процесс поставок западного оружия в Украину, является настолько прозрачным, насколько позволяет ситуация с безопасностью. Стано подчеркнул, что у ЕС "нет повода не доверять руководству Украины".

"Мы установили механизм мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое странами-членами ЕС, использовалось для этих заявленных целей. Порядок контроля за перемещением оборудования обеспечивается в ходе процесса поставки и после его завершения. Это происходит в сотрудничестве с ВСУ сейчас и учитывая длительную перспективу", — сказал представитель ЕС.

9 июля уроженка Украины конгрессмен США Спартц публично запросила у президента США Байдена брифинг о якобы "связях Ермака с Россией". Позже она связала обвинения в адрес Ермака с контролем за использованием Украиной помощи США.

Украинский МИД назвал ее заявления "циничными" и "нарративами российской пропаганды". Лидер украинского кокуса конгрессмен Каптур заявила, что Спартц "опрометчиво помогает" российскому диктатору Путину.

Спартц позже прямо начала призывать к отставке Ермака. В Белом доме заявили, что после "пересечения границы оружие – собственность Украины".

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Дмитрий Гриниченко

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