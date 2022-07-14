UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС отверг обвинения против Украины: Вбросы о контрабанде оружия – пропаганда России

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 13:19
ЕС отверг обвинения против Украины: Вбросы о контрабанде оружия – пропаганда России - Фото
Питер Стано (Фото: скриншот с видео)

Информация о якобы "контрабанде оружия", которое Украина получает от западных союзников, является частью российской пропагандистской кампании. Об этом в интервью Укринформу сообщил спикер Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, любая информация от России о "контрабанде оружия" из Украины является "враньем и массированной пропагандой".

"Мы не можем говорить о НАТО, но с точки зрения ЕС российская пропаганда и дезинформация предпринимает такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от министерства обороны либо министерства иностранных дел, является такой массированной пропагандой и обычной ложью. Параллельно с ведением вооруженной агрессии против Украины, Россия начала интенсивную кампанию дезинформации, направленную против Украины, против ЕС и НАТО, пытаясь оправдать свою преступную атаку на Украину, ввести в заблуждение общественное мнение по всему миру и манипулировать фактами с начала этой агрессии", — заявил Стано.

Он отметил, что процесс поставок западного оружия в Украину, является настолько прозрачным, насколько позволяет ситуация с безопасностью. Стано подчеркнул, что у ЕС "нет повода не доверять руководству Украины".

"Мы установили механизм мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое странами-членами ЕС, использовалось для этих заявленных целей. Порядок контроля за перемещением оборудования обеспечивается в ходе процесса поставки и после его завершения. Это происходит в сотрудничестве с ВСУ сейчас и учитывая длительную перспективу", — сказал представитель ЕС.

  • 9 июля уроженка Украины конгрессмен США Спартц публично запросила у президента США Байдена брифинг о якобы "связях Ермака с Россией". Позже она связала обвинения в адрес Ермака с контролем за использованием Украиной помощи США.
  • Украинский МИД назвал ее заявления "циничными" и "нарративами российской пропаганды". Лидер украинского кокуса конгрессмен Каптур заявила, что Спартц "опрометчиво помогает" российскому диктатору Путину.
  • Спартц позже прямо начала призывать к отставке Ермака. В Белом доме заявили, что после "пересечения границы оружие – собственность Украины".

Читайте также: Ермак предложил Раде создать комиссию по контролю за использованием иностранных вооружений 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ЕС поставки оружия военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 