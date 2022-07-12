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Конгрессвумен Спартц снова сделала заявление. Теперь прямо призывает к отставке Ермака

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 06:41
Конгрессвумен Спартц снова сделала заявление. Теперь прямо призывает к отставке Ермака - Фото
Виктория Спартц (фото - ЕРА)

Американская конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц несмотря на критику сделала новое заявление, в котором призвала к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Заявление опубликовано на ее сайте.

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Она утверждает, что Ермак якобы заверял, что широкомасштабного нападения РФ не будет, и это "снизило готовность Украины". По ее мнению, он должен был бы подать в отставку еще зимой, но "никогда не поздно поступить правильно".

Спартц также обвинила Ермака в якобы запуске клеветнической кампании против нее, а Киев – в "игре в политику". Она снова выступила за введение системы надзора за тем, как используется Украиной переданная США помощь.

LIGA.net обратилась за комментарием к советнику главы ОП Михаилу Подоляку и замглавы Ермака Олегу Татарову (одна из основных мишеней критики Спартц) еще 9 июля, но реакции пока нет.

Читайте также статью: "Выигрывает только Путин". Спартц обвинила Ермака в связях с РФ: что делать Зеленскому

Марк Сировой
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