Конгрессвумен Спартц снова сделала заявление. Теперь прямо призывает к отставке Ермака
Американская конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц несмотря на критику сделала новое заявление, в котором призвала к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Заявление опубликовано на ее сайте.
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Она утверждает, что Ермак якобы заверял, что широкомасштабного нападения РФ не будет, и это "снизило готовность Украины". По ее мнению, он должен был бы подать в отставку еще зимой, но "никогда не поздно поступить правильно".
Спартц также обвинила Ермака в якобы запуске клеветнической кампании против нее, а Киев – в "игре в политику". Она снова выступила за введение системы надзора за тем, как используется Украиной переданная США помощь.
LIGA.net обратилась за комментарием к советнику главы ОП Михаилу Подоляку и замглавы Ермака Олегу Татарову (одна из основных мишеней критики Спартц) еще 9 июля, но реакции пока нет.
- 9 июля уроженка Украины Спартц публично запросила у президента США Джо Байдена брифинг о якобы "связях Ермака с Россией". Позже она связала обвинения в адрес Ермака с контролем за использованием Украиной помощи США.
- Украинский МИД назвал ее заявления "циничными" и "нарративами российской пропаганды". Лидер украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур заявила, что Спартц "опрометчиво помогает" российскому диктатору Владимиру Путину.
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