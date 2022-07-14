UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ермак предложил Раде создать комиссию по контролю за использованием иностранных вооружений

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 13:01
Ермак предложил Раде создать комиссию по контролю за использованием иностранных вооружений - Фото
Фото: пресс-служба ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина "больше всех в мире заинтересована" в прозрачности процесса получения военной помощи, и для контроля за этим можно создать комиссию в Раде. Об этом он сказал на встрече с руководителем Radio Free Europe/Radio Liberty Джереми Флаем, пишет пресс-служба Банковой.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что военная помощь союзников чрезвычайно важна для Украины, поэтому руководство страны "заинтересовано в максимальной прозрачности" процесса ее получения, "чтобы никакая вражеская пропаганда не могла этому навредить".

Ермак сообщил Флаю, что "хотел бы" предложить нардепам создать в Раде временную спецкомиссию для рассмотрения вопросов о контроле использования оружия от партнеров.

Идея, по его словам, в создании "оптимальной модели парламентского контроля по использованию иностранной военно-технической помощи".

СПРАВКА. 9 июля уроженка Украины конгрессмен США Спартц публично запросила у президента США Байдена брифинг о якобы "связях Ермака с Россией". Позже она связала обвинения в адрес Ермака с контролем за использованием Украиной помощи США. Украинский МИД назвал ее заявления "циничными" и "нарративами российской пропаганды". Лидер украинского кокуса конгрессмен Каптур заявила, что Спартц "опрометчиво помогает" российскому диктатору Путину. Спартц позже прямо начала призывать к отставке Ермака. В Белом доме заявили, что после "пересечения границы оружие – собственность Украины".

Глава ОП добавил, что руководство Украины "делает все возможное", чтобы процесс получения и использования помощи от союзников был максимально эффективным.

Читайте статью: "Выигрывает только Путин". Спартц обвинила Ермака в связях с РФ: что делать Зеленскому

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада война оружие вооружение комиссия военная помощь вск андрей ермак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 