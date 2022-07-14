Ермак предложил Раде создать комиссию по контролю за использованием иностранных вооружений

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина "больше всех в мире заинтересована" в прозрачности процесса получения военной помощи, и для контроля за этим можно создать комиссию в Раде. Об этом он сказал на встрече с руководителем Radio Free Europe/Radio Liberty Джереми Флаем, пишет пресс-служба Банковой.

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Он подчеркнул, что военная помощь союзников чрезвычайно важна для Украины, поэтому руководство страны "заинтересовано в максимальной прозрачности" процесса ее получения, "чтобы никакая вражеская пропаганда не могла этому навредить".

Ермак сообщил Флаю, что "хотел бы" предложить нардепам создать в Раде временную спецкомиссию для рассмотрения вопросов о контроле использования оружия от партнеров.

Идея, по его словам, в создании "оптимальной модели парламентского контроля по использованию иностранной военно-технической помощи".

Глава ОП добавил, что руководство Украины "делает все возможное", чтобы процесс получения и использования помощи от союзников был максимально эффективным.

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Евгений Пилипенко

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