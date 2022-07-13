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Белый дом об обращении Спартц: После пересечения границы оружие – собственность Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 22:04
Белый дом об обращении Спартц: После пересечения границы оружие – собственность Украины - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме пообещали ответить на обращение конгрессвумен Виктории Спартц по контролю за поставками оружия Украине, но отметили, что после пересечения границы оружие становится собственностью Украины, и США не могут диктовать, как ей использовать его на поле боя. Об этом в комментарии Голосу Америки сказал координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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"Мы ответим конгрессвумен должным образом..." – сказал он.

При этом Кирби отметил, что сейчас США сосредоточены на общении с властями Украины всех уровней, чтобы выяснить их потребности в вооружении и удовлетворить их.

"Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует должная ответственность за материалы, которые получает Украина. Но мы должны помнить: как только оборудование оказывается в руках украинских вооруженных сил – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оборудования на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", – сказал Кирби.

  • Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц связала свои обвинения против главы Офиса президента Андрея Ермака с тем, что в Конгрессе США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она даже заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.
  • Заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что США тесно сотрудничают с правительством Украины в вопросах учета и защиты от утечек или незаконного распространения вооружения, предоставленного Вашингтоном Киеву. Госдепартамент "уверен в украинском правительстве и в том, что оно делает".
Вадим Ребрина
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