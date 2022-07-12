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Мы уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 22:13
Мы уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения – Госдеп - Фото
HIMARS (фото - Altus Air Force Base, flickr)

США тесно сотрудничают с правительством Украины в вопросах учета и защиты от утечек или незаконного распространения вооружения, предоставленного Вашингтоном Киеву. Госдепартамент "уверен в украинском правительстве и в том, что оно делает". Об этом во время телефонного брифинга заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, сообщает пресс-служба Госдепа.

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Она отметила, что США очень серьезно относятся к защите оборонных технологий американского происхождения и предотвращению их утечки или незаконного распространения.

В каждом случае передачи американского оборудования любой стране руководство США учитывает возможности его "незаконного перенаправления" или потери на поле боя, отметила замгоссекретаря.

"Поэтому мы активно взаимодействуем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы наблюдаем..." – сказала Дженкинс.

"Мы уверены в приверженности украинского правительства надлежащей защите и учету оборонной техники американского производства. Поэтому, не вдаваясь в оперативные подробности, я могу сказать, что Соединенные Штаты активно взаимодействуют с правительством Украины, чтобы обеспечить ответственность за оборонные статьи и помощь в области безопасности, предоставляемые Соединенными Штатами", – добавила представитель Госдепа.

Отвечая на еще один вопрос на тему оружия и контроля за его использованием, Дженкинс сказала, что "мы очень уверены в украинском правительстве и в том, что оно делает".

"Мы очень тесно сотрудничаем с ними (украинцами. – ред.) всеми возможными способами для защиты и учета оборудования, которое направляется в Украину, но мы также признаем существующую сложную ситуацию", – еще раз подчеркнула Дженкинс.

  • Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц связала свои обвинения против главы Офиса президента Андрея Ермака с тем, что в Конгрессе США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она даже заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.
Вадим Ребрина
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Госдепартамент США оружие помощь
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