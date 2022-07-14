Залужный заверил Пентагон, что Украина не допустит попадания оружия США к террористам

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заверил главу объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли в том, что Украина осознает свою ответственность – и никакое американское оружие не попадет в руки террористов. Об этом говорится в его сообщении о ночном телефонном разговоре с генералом армии США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Залужный пишет, что они обсудили темпы и объем поставок вооружений, а Милли "отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS".

"Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – заверил главком ВСУ.

Залужный сообщил Милли, что россияне сосредотачивают усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить силы обороны с позиций, и что активные бои идут на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледар, Лисичанск-Северск и Попасная-Соледар.

"Нам удается отбивать массированные атаки противника", – уточнил он.

По словам главнокомандующего ВСУ, на Херсонском направлении украинские войска "продолжают освобождать наши территории".

Сегодня, 14 июля, ЕС отверг обвинения против Украины: в Брюсселе заявили, что "вбросы о контрабанде оружия – пропаганда России".

Читайте также: Ермак: Украина больше всех в мире заинтересована в прозрачности получения военной помощи

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.