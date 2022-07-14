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Залужный заверил Пентагон, что Украина не допустит попадания оружия США к террористам

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 13:59
Залужный заверил Пентагон, что Украина не допустит попадания оружия США к террористам - Фото
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заверил главу объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли в том, что Украина осознает свою ответственность – и никакое американское оружие не попадет в руки террористов. Об этом говорится в его сообщении о ночном телефонном разговоре с генералом армии США.

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Залужный пишет, что они обсудили темпы и объем поставок вооружений, а Милли "отметил эффективность работы наших ракетно-артиллерийских систем, в том числе применение М142 HIMARS".

"Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – заверил главком ВСУ.

СПРАВКА. 9 июля уроженка Украины конгрессмен США Спартц публично запросила у президента США Байдена брифинг о якобы "связях Ермака с Россией". Позже она связала обвинения в его адрес с контролем за использованием Украиной помощи США, далее намекнула в твите на аналогию "Украина/Афганистан" и допустила в интервью ЕП, что оружие якобы может попасть "в Россию или Сирию". Украинский МИД назвал ее заявления "циничными" и "нарративами российской пропаганды". Лидер украинского кокуса конгрессмен Каптур заявила, что Спартц "опрометчиво помогает" российскому диктатору Путину. Спартц позже прямо начала призывать к отставке Ермака. В Белом доме заявили, что после "пересечения границы оружие – собственность Украины".

Залужный сообщил Милли, что россияне сосредотачивают усилия на севере Луганской и Донецкой областей, пытаясь вытеснить силы обороны с позиций, и что активные бои идут на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледар, Лисичанск-Северск и Попасная-Соледар.

"Нам удается отбивать массированные атаки противника", – уточнил он.

По словам главнокомандующего ВСУ, на Херсонском направлении украинские войска "продолжают освобождать наши территории".

Читайте также: Ермак: Украина больше всех в мире заинтересована в прозрачности получения военной помощи

Евгений Пилипенко
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