Подоляк: Контроль над оружием – приоритет для Украины. Слухи об "ином" – роспропаганда

Контроль над полученным от западных партнеров оружием – приоритет для Украины, все оно идет на фронт. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Все виды оружия, в частности дальнобойного, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ним – приоритет", – написал он.

Подоляк считает, что слухи о якобы "другом" обращении Украины с оружием – это "банальные пропагандистские вбросы" России, чтобы сорвать поставки вооружения.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter добавил: Украина делает все от нее зависящее, чтобы все процедуры получения, хранения и применения оружия были открытыми и прозрачными для западных партнеров.

"Они совместно с нами заинтересованы в результате, у нас нет от партнеров тайн. Нет какого-либо повода обвинять Украину в том, что якобы оружие, предоставленное партнерами, попадает на черный рынок", – написал секретарь СНБО.

Ранее конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, которая публично призвала к отставке главу ОП Андрея Ермака, заявила, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она также заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.

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Марк Сировой

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