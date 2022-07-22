Ведущий британский эксперт считает, что оккупанты в течение 10 дней уйдут из Херсона

Ведущий британский военный эксперт Майк Мартин, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона, предположил, что россияне, вероятно, не смогут больше тратить силы и ресурсы на защиту стратегически важного Херсона и вынуждены будут уйти в течение следующей недели или около того. Об этом сообщает Sky News.

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По мнению эксперта, российский диктатор Владимир Путин может представить вывод своих войск как очередной "жест доброй воли" в следующие 10 дней.

Сказав, что война в настоящее время находится "в очень интересном моменте", доктор Мартин указал на оперативные паузы в боевых действиях на Донбассе.

Теперь Украина использует эти паузы, пока Россия перегруппировывается, нанося удары из западного оружия по командным центрам и пунктам управления оккупантов в Херсоне.

Мартин считает, что России придется значительно отодвинуть свои склады снабжения, чтобы они оказались за пределами досягаемости украинских ударов.

"Это означает, что Россия, которая полагается на очень тяжелый артиллерийский способ ведения войны (а артиллерия — самая интенсивная логистическая вещь из когда-либо существовавших), вероятно, больше не может доставлять достаточное количество припасов к линии фронта для ведения наступательных действий; они, вероятно, могут только обороняться сейчас на Херсонском фронте", – сказал эксперт.

"Если бы я был российским солдатом в Херсоне, мне бы сейчас было очень страшно", – добавил он.

Утром 20 июля был нанесен повторный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.

Сегодня, 22 июля, жители Херсона услышали мощные взрывы в одном из районов города, над которым поднимается дым.

Вадим Ребрина

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