В Херсоне прогремели мощные взрывы, над городом поднимается дым — фото
22.07.2022, 14:06
Дым в Херсоне после взрывов (Фото: Telegram)
Жители Херсона услышали мощные взрывы в одном из районов города, над которым поднимается дым. Об этом сообщает Суспильне.
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Местные паблики изначально сообщили, что взрыв прогремел в районе Чернобаевки, но потом уточнили, что он произошел в карьерах.
Также отмечается, что у местных жителей "зашатались дома", а дым от взрыва был оранжевого цвета.
Подробности инцидента пока неизвестны.
- 19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.
- Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.
- Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.
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