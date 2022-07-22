В Херсоне прогремели мощные взрывы, над городом поднимается дым — фото

Жители Херсона услышали мощные взрывы в одном из районов города, над которым поднимается дым. Об этом сообщает Суспильне.

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Местные паблики изначально сообщили, что взрыв прогремел в районе Чернобаевки, но потом уточнили, что он произошел в карьерах.

Также отмечается, что у местных жителей "зашатались дома", а дым от взрыва был оранжевого цвета.

Подробности инцидента пока неизвестны.

19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.

Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.

Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

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Дмитрий Гриниченко

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