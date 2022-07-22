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В Херсоне прогремели мощные взрывы, над городом поднимается дым — фото

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 14:06
В Херсоне прогремели мощные взрывы, над городом поднимается дым — фото - Фото
Дым в Херсоне после взрывов (Фото: Telegram)

Жители Херсона услышали мощные взрывы в одном из районов города, над которым поднимается дым. Об этом сообщает Суспильне. 

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Местные паблики изначально сообщили, что взрыв прогремел в районе Чернобаевки, но потом уточнили, что он произошел в карьерах. 

Также отмечается, что у местных жителей "зашатались дома", а дым от взрыва был оранжевого цвета. 

Подробности инцидента пока неизвестны. 

  • 19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.
  • Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.
  • Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

Читайте также: Подоляк назвал удары по Антоновскому мосту "актуальным жестом доброй воли" 

Дмитрий Гриниченко
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