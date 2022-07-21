Подоляк назвал удары по Антоновскому мосту "актуальным жестом доброй воли"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Антоновский мост в Херсонской области "актуальным жестом доброй воли" и посоветовал российским войскам покинуть область. Об этом он написал в Twitter.

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Представитель Офиса президента намекнул, что ВСУ били по Антоновскому мосту американскими ракетными системами HIMARS.

"Актуальный на сейчас "жест доброй воли" – Антоновский мост. Жест, который говорит: российским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе – постоянный хлопок (когда в России происходят взрывы, они не используют это слово и называют их "хлопками", что уже стало мэмом. – Ред.), ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез". Круг возможностей становится более узким, как и кучность стрельбы украинской артиллерии", – написал Подоляк.

19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.

Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.

Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

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Оксана Житнюк

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