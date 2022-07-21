UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк назвал удары по Антоновскому мосту "актуальным жестом доброй воли"

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 23:09
Подоляк назвал удары по Антоновскому мосту
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Антоновский мост в Херсонской области "актуальным жестом доброй воли" и посоветовал российским войскам покинуть область. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Представитель Офиса президента намекнул, что ВСУ били по Антоновскому мосту американскими ракетными системами HIMARS.

"Актуальный на сейчас "жест доброй воли" – Антоновский мост. Жест, который говорит: российским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе – постоянный хлопок (когда в России происходят взрывы, они не используют это слово и называют их "хлопками", что уже стало мэмом. – Ред.), ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез". Круг возможностей становится более узким, как и кучность стрельбы украинской артиллерии", – написал Подоляк.

  • 19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.
  • Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.
  • Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

Читайте также: В Херсоне слышали взрывы в районе Антоновского моста, над переправой заметили дым — фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсон HIMARS михаил подоляк Антоновский мост
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 