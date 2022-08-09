Подоляк: Для нас принципиально освободить Херсон, контрнаступление ВСУ идет уже сегодня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что многочисленные заявления о контрнаступлении ВСУ были частью информационного воздействия на российских оккупантов, а также отметил, что украинские войска уже сегодня постепенно ведут наступление на противника. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, обстрелы Антоновского моста в Херсоне показывают, что освобождение областного центра является принципиальным для Украины.

"Это очень большой город. Это единственный город такого размера, который находится в оккупации, если не учитывать Луганск и Донецк – это другой вопрос, это вопрос восьми лет войны. И потому определенные действия наша армия предпринимает уже сегодня", — сказал Подоляк.

Он отметил, что все публичные комментарии о контрнаступлении являются часть информационно-психологических спецопераций, чтобы деморализовать российскую армию, которая "должна понимать, что ее здесь будут сжигать".

Советник главы ОП подчеркнул, что контрнаступление Украины постепенно идет уже сегодня по методу "креативной войны" через нанесение максимального ущерба тылу противника.

"Мы ведь не воюем как Россия. Это Россия формирует большие колонны, отправляемые в одном направлении, независимо от того, сколько людей погибнет. У нас война совсем другая, креативная война, и наши партнеры видят это. Контрнаступления – это постоянно, как у Мухаммеда Али, "порхать как бабочка и жалить как пчела". Это мы и делаем. Это просто фантастическая тактика наших Вооруженных Сил", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко

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