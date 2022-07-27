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МИД о жалобах Лаврова, что Украина не хочет переговоров: Уловка для срыва контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 21:34
МИД о жалобах Лаврова, что Украина не хочет переговоров: Уловка для срыва контрнаступления - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия якобы готова к переговорам, а Украина этого не хочет, – это уловка, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Об этом он сказал в интервью The Irish Times.

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На пресс-конференции в Каире 24 июля Лавров заявил, что Москва якобы готова к переговорам "по более широкому кругу вопросов", но пожаловался, что "украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя".

Николенко расценивает заявление Лаврова как уловку, чтобы остановить контрнаступление Украины.

"Они понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не готова к переговорам", – сказал спикер МИД.

По мнению Николенко, это делается для того, чтобы выиграть время, провести псевдореферендумы и "поглотить эти территории".

"Мы не видим с их стороны никакой готовности к переговорам. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они до сих пор нарушают договоренности вроде зерновой сделки. На публике говорят одно, а на поле боя делают другое", – заявил спикер МИД.

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Оксана Житнюк
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