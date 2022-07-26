Зеленский рассчитывает на контрнаступление ВСУ в ближайшие недели – конгрессмен США

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна начать контрнаступление для деоккупации захваченных Россией территорий в течение трех-шести недель. Об этом сообщает Politico со ссылкой на руководителя комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адама Смита.

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После недавней поездки в Киев и встречи с Зеленским Смит сказал, что украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с РФ, но сначала они должны вернуть себе земли, захваченные россиянами, особенно на юге.

"Помогите им сейчас и как можно больше. Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение", – сказал Смит, передав основной посыл Зеленского и других представителей власти.

Он подчеркнул, что пока еще лето, но зимние месяцы быстро приближаются, и более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до состояния изматывающей войны на истощение, которая в основном приносит пользу России.

Смит подчеркнул, что нужно оказать больше поддержки сейчас – до того, как армия российского диктатора Владимира Путина сможет "зафиксировать" свои успехи.

Смит также сказал, что он вместе с коллегами-республиканцами в Конгрессе оказывали давление на администрацию Джо Байдена, чтобы она отправила в Украину ракеты ATACMS (300+ км) – у Байдена пока не хотят этого делать, но решение может измениться.

"Если россияне продолжат давить, совершая то, что равнозначно геноциду, насильственно изымая детей и убивая людей, не согласных с их правлением, это повышает ставки и создает другую ситуацию. Администрация не готова сделать это (дать ракеты 300+ км. – Ред.) на данный момент, но в какой-то момент это может измениться", – заявил Смит.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.

9 июля министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить деоккупацию.

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Оксана Житнюк

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