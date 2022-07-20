Данилов: Зеленский приказал освободить всю Украину, неправильно говорить лишь о Херсоне

Президент Владимир Зеленский приказал освободить всю Украину, а не только временно оккупированные территории на юге. Об этом Украинскому радио рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Он сказал, что президент "дал приказ освободить всю нашу Украину от российской нечисти, которая приперлась". Военные же будут определять способ, очередность и сроки его выполнения.

"Если они (военные. – Прим. ред.) будут считать, что это надо освободить в тот или иной промежуток времени. Все это решают военные. Этот вопрос поднимается на ставке верховного главнокомандующего. Поэтому говорить, что это только Херсонская область, о которой говорят", – это не соответствует действительности, – добавил Данилов.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Зеленский поручил разработать план деоккупации юга.

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Марк Сировой

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