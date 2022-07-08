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Верещук и Подоляк призвали жителей юга эвакуироваться — будут "тяжелые бои"

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 22:55
Верещук и Подоляк призвали жителей юга эвакуироваться — будут
Ирина Верещук (скриншот с видео)

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона призвала жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.

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"Пользуясь случаем, я в который раз призываю херсонцев и жителей области... эвакуироваться всеми доступными способами, не ждать, вывозить своих родных и детей", – сказала Верещук.

Она пояснила, что деоккупация предполагает применение бойцами ВСУ военной силы. При этом россияне заинтересованы в том, чтобы как можно больше жителей остались на оккупированных территориях, чтобы использовать их в качестве живого щита, поэтому захватчики всячески препятствуют эвакуации.

Верещук заверила, что возможности для эвакуации есть, но говорить о них в эфире отказалась, отметив, что те, кто выехал, знают, как это сделать.

Министр добавила, что ВСУ будут деоккупировать захваченные территории, "будут большие бои".

Также жителей южных территорий призвал эвакуироваться советник главы ОП Михаил Подоляк. В интервью 24 каналу он сказал, что ВСУ начнут деблокировать территории в ближайшее время.

"Безусловно, мы будем туда заходить. Безусловно, в течении лета, осени мы будем деблокировать эти территории обязательно. Там будут идти горячие боевые действия, поэтому желательно, чтобы люди эвакуировались", — сказал Подоляк.

Читайте также: ВСУ наступают на Херсонском направлении, целью РФ может стать Северск – разведка Британии

Вадим Ребрина
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Херсон Запорожье деоккупация ирина верещук михаил подоляк
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