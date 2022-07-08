ВСУ наступают на Херсонском направлении, целью РФ может стать Северск – разведка Британии

Силы обороны Украины продолжают наступать на Херсонском направлении, а новой целью армии России может стать Северск Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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Отмечается, что Россия, вероятно, концентрирует технику в направлении Северска, который находится в 8 км от линии фронта. Россияне, вероятно, приостанавливают движение для пополнения запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

По словам разведчиков, существует реальная вероятность, что Северск будет непосредственной тактической целью России, в то время, как ее силы пытаются продвинуться к вероятной оперативной цели – агломерации Славянск-Краматорск.

Британцы также отметили, что украинские силы продолжают постепенное наступление на Херсонском направлении, однако других деталей не указали.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что украинцы отбили штурм под Харьковом и наступление на Славянском направлении, а у РФ есть частичный успех на Краматорском направлении.

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Марк Сировой

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