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ВСУ наступают на Херсонском направлении, целью РФ может стать Северск – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 08:22
ВСУ наступают на Херсонском направлении, целью РФ может стать Северск – разведка Британии - Фото
Украинский военный (фото - ЕРА)

Силы обороны Украины продолжают наступать на Херсонском направлении, а новой целью армии России может стать Северск Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

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Отмечается, что Россия, вероятно, концентрирует технику в направлении Северска, который находится в 8 км от линии фронта. Россияне, вероятно, приостанавливают движение для пополнения запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

По словам разведчиков, существует реальная вероятность, что Северск будет непосредственной тактической целью России, в то время, как ее силы пытаются продвинуться к вероятной оперативной цели – агломерации Славянск-Краматорск.

ВСУ наступают на Херсонском направлении, целью РФ может стать Северск – разведка Британии

Британцы также отметили, что украинские силы продолжают постепенное наступление на Херсонском направлении, однако других деталей не указали.

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Марк Сировой
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