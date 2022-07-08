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Оккупанты готовятся к одновременному штурму Славянска и Краматорска – ISW

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 02:53
Оккупанты готовятся к одновременному штурму Славянска и Краматорска – ISW - Фото
Карта ISW

Российские оккупанты, возможно, готовятся к одновременному параллельному наступлению на Славянск и Краматорск. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 7 июля.

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Как отмечается, российские войска нанесли артиллерийские удары южнее Барвенково и обстреливали Никополь и Новопавловку, а также несколько населенных пунктов к северо-западу от Славянска.

По мнению аналитиков ISW, эти удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты стремятся обойти Барвенково с востока и либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо на юго-восток от Барвенково в сторону Краматорска.

"Российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск", – прогнозируют эксперты.

Оккупанты готовятся к одновременному штурму Славянска и Краматорска – ISW

Читайте также: Оккупанты хотят пройти по проселочным дорогам и атаковать Бахмут с юга – ISW

Наталия Медведева
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краматорск славянск барвенково isw
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