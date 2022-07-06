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Оккупанты хотят пройти по проселочным дорогам и атаковать Бахмут с юга – ISW

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 05:15
Оккупанты хотят пройти по проселочным дорогам и атаковать Бахмут с юга – ISW - Фото
Карта ISW

Российские войска, вероятно, пытаются получить доступ к проселочным дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 5 июля.

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Как отмечается, 5 июля российские войска продолжили наступательные действия юго-восточнее Бахмута: нанесли удары по Новолуганскому (около 25 км к юго-востоку от Бахмута) и Вершине (около 10 км к юго-востоку от Бахмута), а также обстреляли позиции украинских войск между Новолуганским и Бахмутом в районах Кодема и Зайцево.

По мнению аналитиков ISW, продолжающиеся обстрелы украинских позиций к юго-востоку от Бахмута указывают на то, что российские войска, вероятно, пытаются получить доступ к проселочным дорогам между Новолуганским и Бахмутом. Эти дороги ведут к шоссе T0513, идущему на север прямо в Бахмут.

"Открытие этого маршрута вместе с трассой Е40 позволило бы наступать на Бахмут по двум сходящимся направлениям", – отметили эксперты ISW.

Оккупанты хотят пройти по проселочным дорогам и атаковать Бахмут с юга – ISW

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Наталия Медведева
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бахмут isw
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