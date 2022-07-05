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ВСУ успешно отразили штурм на Славянском направлении — сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 19:29
ВСУ успешно отразили штурм на Славянском направлении — сводка Генштаба - Фото
Снайпер ВСУ (скриншот)

На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия в районе Краснополья. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, в то же время продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси. По имеющейся информации, в вооруженных силах этой страны проводится проверка системы управления и оповещения.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Мхи и нанес авиаудар вблизи Эсмани.

На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базаловка, Пришиб, Шевеловка и Протопоповка. Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья украинские воины успешно отразили.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках захватить населенный пункт Белогоровка.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Железное и Новоселовка.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы по линии столкновения. Враг наносил авиационные удары по позициям Сил обороны в районе Авдеевки.

На Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкино, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Красная Долина, Киселевка и Мирное. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

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