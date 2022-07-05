Россияне массированно обстреляли Славянск. Горит рынок, есть погибший и раненные — фото

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Россияне подвергли массированному обстрелу Славянск, мэр города Вадим Лях призывает жителей оставаться в укрытиях. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, противник обстреливает центральную и северную часть города. Всех жителей Лях призвал находиться в укрытиях.

Дополнительная информация станет известна позже.

Обновлено в 16:19. В результате обстрела образовался пожар на центральном рынке, прилеты зафиксированы в центре города и районах Варшава, Северный и Славкурорт. По предварительным данным, один человек погиб, еще семь получили ранения.

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Дмитрий Гриниченко

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