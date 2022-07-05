Россияне массированно обстреляли Славянск. Горит рынок, есть погибший и раненные — фото
05.07.2022, 14:36
Славянск (Фото: Вадим Лях/Facebook)
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Россияне подвергли массированному обстрелу Славянск, мэр города Вадим Лях призывает жителей оставаться в укрытиях. Об этом он сообщил в Facebook.
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По его словам, противник обстреливает центральную и северную часть города. Всех жителей Лях призвал находиться в укрытиях.
Дополнительная информация станет известна позже.
Обновлено в 16:19. В результате обстрела образовался пожар на центральном рынке, прилеты зафиксированы в центре города и районах Варшава, Северный и Славкурорт. По предварительным данным, один человек погиб, еще семь получили ранения.
- 3 июля россияне устроили наиболее массированный обстрел Славянска за последнее время — удар наносили из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибло шесть человек, еще 15 получили ранения.
- Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что российские оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попробовать повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.
- Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли.
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