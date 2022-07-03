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Много погибших и раненных. Славянск подвергся сильнейшему обстрелу РФ за последнее время

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 15:07
Много погибших и раненных. Славянск подвергся сильнейшему обстрелу РФ за последнее время - Фото
Обстрел Славянска (Фото: скриншот с видео)
дополнено обновлено

Россияне устроили наиболее массированный обстрел Славянска за последнее время — удар наносили из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

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По его словам, в результате обстрела города из РСЗО образовалось 15 пожаров, Лях также сообщил о большом количестве погибших и раненных. 

Точное количество жертв атаки на город пока неизвестна. 

Обновлено в 15:22. Спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила Суспильному, что в результате обстрела Славянска погибло шесть человек, еще 15 получили ранения. Она призвала гражданских эвакуироваться из города. 

Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли.

Читайте также: Наступление на Славянск. Россию ждут трудности в виде форсирования Северского Донца – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс обстрелы славянск
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