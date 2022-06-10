Наступление на Славянск. Россию ждут трудности в виде форсирования Северского Донца – ISW
Российская армия добилась незначительных успехов в наступлении на Славянск, но прежде чем его штурмовать, ей предстоит преодолеть Северский Донец, заявили в вашингтонском Институте изучения войны (ISW).
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"Российским попыткам наступать на Славянск, вероятно, мешает река Северский Донец, которую им нужно успешно форсировать к северу (в районе Святогорска-Тетяновки) и востоку (возле Райгородка) от Славянска", — говорится в ежедневном отчете ISW.
Предыдущие попытки России форсировать Северский Донецк закончились плохо, но сейчас он обмелел.
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В отчете также указано, что Россия продолжает попытки выбить украинские войска из Северодонецка. Жилые кварталы города находятся под контролем РФ, но ВСУ держат оборону в промышленной зоне под постоянными артиллерийскими и авиационными обстрелами.
Российские войска также наступают на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районе населенных пунктов Камышеваха и Роты.
- 6 июня советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия может начать осаду Славянска в течение недели.
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