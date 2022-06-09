ВСУ держат оборону по всем направлениям, где-то ведут наступательные действия – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника, стойко держат оборону по всем направлениям, на некоторых участках ведут наступательные действия. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения ВС Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка беларуско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Для предотвращения разоблачения позиций и мест размещения военной техники местному населению запрещено посещение лесов.

Активизирован процесс формирования так называемого народного ополчения Беларуси. В военных комиссариатах проводится собрание с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений.

На Северском направлении продолжаются обстрелы из стрелкового оружия и минометов в приграничных районах. Враг ведет воздушную разведку с использованием БПЛА.

На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения украинских войск с целью недопущения их продвижения вглубь временно захваченной территории.

На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал, пытается закрепиться на занятых рубежах. Основные усилия противник сосредотачивает на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются.

На Северодонецком направлении оккупанты силами мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют, боевые действия продолжаются.

На северо-западной окраине населенного пункта Тошковка украинские воины успешно отразили вражеский штурм.

Враг имеет частичный успех в направлениях на населенные пункты Камышеваха и Роты.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар в районе города Краматорск. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и вынудили противника отойти.

На Лиманском направлении противник активных наступательных действий не совершал.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка изменений не претерпела.

На Южнобужском направлении подразделения врага под прикрытием огня артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей – оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения.

"Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника, стойко держат оборону по всем направлениям. На некоторых участках ведут наступательные действия", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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