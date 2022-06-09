Гайдай: ВСУ зачистят Северодонецк за два-три дня, если Запад быстро даст достаточно оружия
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что ВСУ могут полностью зачистить Северодонецк от россиян за два-три дня, если быстро получат необходимо количество западного оружия. Об этом он сообщил в Telegram.
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"Если мы быстро получим западное дальнобойное оружие, начнется дуэль артиллерий, советчина проиграет Западу, и наши защитники смогут зачистить Северодонецк через два-три дня", — сообщил чиновник.
Гайдай заявил, что сегодня в областном центре идут уличные бои, а россияне продолжают беспрерывные артиллерийские обстрелы города.
Достается промзоне, которую контролируют украинские защитники, 8 июня российская артиллерия обстреляла завод Азот, бомбоубежище на территории предприятия уцелело, а выбросов химических веществ не произошло.
Также глава Луганской ОВА сказал, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна, как и подвоз туда гуманитарной помощи, которая ежедневно поступает в соседний Лисичанск. Трасса Бахмут—Лисичанск постоянно штурмуется противником, однако ВСУ держат оборону и отбивают атаки.
- 9 июня Генштаб ВСУ сообщил, что армия России безуспешно пытается найти слабые места в обороне Северодонецка и провалила штурм в его пригороде – Тошковке.
- Сергей Гайдай ожидает ожесточенных боев в регионе и заявил, что сдавать Северодонецк никто не будет.
- Президент Зеленский заявил, что в Северодонецке решается судьба Донбасса.
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