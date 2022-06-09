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Гайдай: ВСУ зачистят Северодонецк за два-три дня, если Запад быстро даст достаточно оружия

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 11:12
Гайдай: ВСУ зачистят Северодонецк за два-три дня, если Запад быстро даст достаточно оружия - Фото
Бои в Северодонецке (Фото: EPA)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что ВСУ могут полностью зачистить Северодонецк от россиян за два-три дня, если быстро получат необходимо количество западного оружия. Об этом он сообщил в Telegram.

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"Если мы быстро получим западное дальнобойное оружие, начнется дуэль артиллерий, советчина проиграет Западу, и наши защитники смогут зачистить Северодонецк через два-три дня", — сообщил чиновник. 

Гайдай заявил, что сегодня в областном центре идут уличные бои, а россияне продолжают беспрерывные артиллерийские обстрелы города.

Достается промзоне, которую контролируют украинские защитники, 8 июня российская артиллерия обстреляла завод Азот, бомбоубежище на территории предприятия уцелело, а выбросов химических веществ не произошло. 

Также глава Луганской ОВА сказал, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна, как и подвоз туда гуманитарной помощи, которая ежедневно поступает в соседний Лисичанск. Трасса Бахмут—Лисичанск постоянно штурмуется противником, однако ВСУ держат оборону и отбивают атаки. 

Читайте также: Россия хочет продвинуться в Донецкой области через Изюм и Северодонецк — разведка Британии 

Дмитрий Гриниченко
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луганская область северодонецк Гайдай
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